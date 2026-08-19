Retro-Gaming, Médiathèque Albert Camus, Marmande
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Retro-Gaming Dimanche 4 octobre, 14h30 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00
Quels étaiet vos jeux favoris quand vous étiez jeunes ? Et pourquoi ne pas y rejouer aujourd’hui ? Et les partager avec les autres ? Vieilles consoles, émulateurs… venez retrouver les sensations de votre jeunesse !
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-marmande.fr/index.php?database=marmande »}] Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.
Biblis en folie 2026
©@mairie-marmande.fr
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