Informations pratiques

Gourdon

Rétrospective de l’été Francis Ford Copola

Cinéma l’Atalante Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:05:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10

Le cinéma l'Atalante vous invite à (re)découvrir Francis Ford Copola cet été au travers d'une rétrospective !

Le cinéma l'Atalante vous invite à (re)découvrir Francis Ford Copola cet été au travers d'une rétrospective !

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Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

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English :

The Atalante Cinema invites you to (re)discover Francis Ford Coppola this summer through a retrospective!

L’événement Rétrospective de l’été Francis Ford Copola Gourdon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon