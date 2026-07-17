Rétrospective de l’été Francis Ford Copola Gourdon
vendredi 17 juillet 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Rétrospective de l’été Francis Ford Copola
Cinéma l’Atalante Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:05:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10
Le cinéma l'Atalante vous invite à (re)découvrir Francis Ford Copola cet été au travers d'une rétrospective !
Le cinéma l'Atalante vous invite à (re)découvrir Francis Ford Copola cet été au travers d'une rétrospective !
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Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
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English :
The Atalante Cinema invites you to (re)discover Francis Ford Coppola this summer through a retrospective!
L’événement Rétrospective de l’été Francis Ford Copola Gourdon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon
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