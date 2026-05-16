Rétrospective militaire à Charlemont Charlemont Givet

Informations pratiques

Givet

Rétrospective militaire à Charlemont

Charlemont 1 Route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

L’association des Anciens du C.E.C (Centre d’Entraînement Commando) vous convie à 2 journées pleines de souvenirs. L’événement débutera à 10h45 par une cérémonie d’ouverture commémorative en hommage et honneur au 9ème Zouaves. Le 2ème Régiment de Zouaves de Walcourt, l’Union Nationale des Zouaves, les Zouaves de l’Ailette, ainsi que les amis des associations patriotiques Français et Belges et leur portes-drapeau seront présents pour se devoir de mémoire. La cérémonie se clôturera par un défilé . À partir de 12h Ouverture des stands. Au fil du weekend, découvrez des expositions de véhicules militaires, d’équipements et de matériels. Des campements reconstitués permettront aux visiteurs de s’immerger dans le quotidien des soldats et de mieux comprendre leur environnement opérationnel.Tout au long de la manifestation, des démonstrations viendront rythmer la journée. Des visites et échanges avec les exposants permettront également d’approfondir ses connaissances et de partager la mémoire de celles et ceux qui ont servi la France. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de patrimoine militaire ou simplement curieux, cette rétrospective vous invite à un véritable voyage à travers plus d’un siècle d’engagement, de traditions et d’innovations militaires.

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Charlemont 1 Route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

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English :

The C.E.C. (Commando Training Center) Alumni Association invites you to two days filled with memories. The event will begin at 10:45 a.m. with a commemorative opening ceremony in tribute to and honor of the 9th Zouaves. The 2nd Zouave Regiment of Walcourt, the National Union of Zouaves, the Zouaves of Ailette, as well as friends from French and Belgian patriotic associations and their flag bearers will be present to pay their respects. The ceremony will conclude with a parade. Starting at 12:00 p.m.: Stands open. Throughout the weekend, discover exhibits of military vehicles, equipment, and supplies. Recreated encampments will allow visitors to immerse themselves in the daily lives of soldiers and better understand their operational environment.Throughout the event, demonstrations will punctuate the day. Tours and discussions with exhibitors will also allow you to deepen your knowledge and honor the memory of those who served France. Whether you’re a history buff, a military heritage enthusiast, or simply curious, this retrospective invites you on a journey through more than a century of military commitment, traditions, and innovations.

L’événement Rétrospective militaire à Charlemont Givet a été mis à jour le 2026-06-27 par Ardennes Tourisme