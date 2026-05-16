Visite commando Charlemont Charlemont Givet

Informations pratiques

Givet

Visite commando Charlemont

Charlemont 1 Route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Pendant plusieurs décennies, Charlemont a accueilli le Centre d’Entraînement Commando, où des générations de militaires sont venues se former aux techniques de franchissement, d’endurance et de dépassement de soi. Ce passé militaire récent a profondément marqué le site et constitue aujourd’hui une page importante de son histoire.Au cours de cette visite guidée, l’association des anciens du Centre d’Entraînement Commando de Charlemont, partagent leur histoire, leurs expérience et leur connaissance de Charlemont. À travers leurs yeux, les visiteurs découvrent le quotidien des commandos et l’évolution du centre de Givet. Informations pratiques Départ de la visite : 14h Durée environ 2h30 Départ du bâtiment d’accueil de Charlemont à 14h.Réservation conseillée.Prévoir des chaussures adaptées à la marche et de quoi s’hydrater et se protéger du soleil en cas de forte chaleur.Tarifs 9€ adulte, 7€ enfant (6-12 ans)Une immersion passionnante au cœur d’un patrimoine exceptionnel et d’une histoire encore portée par ceux qui l’ont vécue.

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Charlemont 1 Route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

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English :

For several decades, Charlemont was home to the Commando Training Center, where generations of military personnel came to train in techniques for crossing obstacles, building endurance, and pushing themselves to the limit. This recent military history has left a deep mark on the site and is now an important chapter in its history.During this guided tour, the alumni association of the Charlemont Commando Training Center shares its history, experiences, and knowledge of Charlemont.%Through their eyes, visitors discover the daily life of the commandos and the evolution of the Givet center. Practical information: Tour starts at 2:00 p.m. Duration: approximately 2 hours and 30 minutes. Departure from the Charlemont visitor center at 2:00 p.m. Reservations are recommended.Please wear shoes suitable for walking and bring water and sunscreen in case of high temperatures.Prices: 9? for adults, 7? for children (ages 6–12). An exciting immersion into the heart of an exceptional heritage and a history still brought to life by those who lived through it.

L’événement Visite commando Charlemont Givet a été mis à jour le 2026-06-23 par Ardennes Tourisme