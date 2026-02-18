Retrouvons le Trésor de Pâques (Jeu ArchiVoleur), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Retrouvons le Trésor de Pâques (Jeu ArchiVoleur) Mardi 21 avril, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant

5€ (+16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

À partir de 9 ans (ou 6 ans si accompagnant)

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Jeu de stratégie dans lequel il faut retrouver le voleur, le trésor dérobé et la pièce où il a été caché.