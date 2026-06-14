Return To Dust et Storm Orchestra en concert au Pan Piper le 06 juillet 2026 Pan Piper Paris Paris lundi 6 juillet 2026.

Venu de Los Angeles, Return To Dust s’impose progressivement comme l’une des formations les plus prometteuses de la scène rock américaine. Entre riffs puissants, mélodies accrocheuses et influences grunge assumées, Return To Dust incarne le renouveau d’un rock authentique et fédérateur. Sa réputation grandit à chaque tournée grâce à des prestations live particulièrement intenses.

À leurs côtés, Storm Orchestra représentera la nouvelle génération du rock français. Le trio parisien s’est construit une solide réputation grâce à son sens du spectacle et à des compositions mêlant puissance, modernité et efficacité. Sur scène, Storm Orchestra se distingue par une énergie communicative qui fait l’unanimité auprès du public.

La rencontre entre Return To Dust et Storm Orchestra promet une soirée riche en émotions et en décibels, dans le cadre intimiste du Pan Piper. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de rock à Paris.

Return To Dust et Storm Orchestra seront à l’affiche du Pan Piper à Paris le 6 juillet 2026 pour un double plateau qui séduira les amateurs de rock alternatif et de rock moderne. Cette date exceptionnelle réunira deux groupes en pleine ascension, reconnus pour leur énergie scénique et leur identité musicale affirmée.

Le lundi 06 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

payant

À partir de 23,50 eruos.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T20:00:00+02:00_2026-07-06T23:00:00+02:00

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

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