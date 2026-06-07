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Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris

Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris

Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Institut Français des Administrateurs (IFA)

Adresse : 11 bis Rue Portalis, 75008 Paris

Ville : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris Jeudi 9 juillet, 18h00

Réunion d’information : Certificat AASTRA en partenariat avec l’ENAC et l’ISAE SUPAERO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00

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Institut Français des Administrateurs (IFA) 11 bis Rue Portalis, 75008 Paris Paris


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