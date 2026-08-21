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Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience, CBE MELLOIS EN POITOU, Melle

jeudi 24 septembre 2026 · CBE MELLOIS EN POITOU · Melle

Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience, CBE MELLOIS EN POITOU, Melle

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
CBE MELLOIS EN POITOU
Adresse
79500 MELLE
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres

Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience Jeudi 24 septembre, 17h30 CBE MELLOIS EN POITOU Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est peut-être faite pour vous !
Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme en valorisant votre parcours professionnel.

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Vous avez de l’expérience professionnelle, mais pas de diplôme correspondant ?

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