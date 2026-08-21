Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience, CBE MELLOIS EN POITOU, Melle
jeudi 24 septembre 2026 · CBE MELLOIS EN POITOU · Melle
Informations pratiques
Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience Jeudi 24 septembre, 17h30 CBE MELLOIS EN POITOU Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est peut-être faite pour vous !
Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme en valorisant votre parcours professionnel.
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Vous avez de l’expérience professionnelle, mais pas de diplôme correspondant ?
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