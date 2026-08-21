Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience, CBE MELLOIS EN POITOU, Melle

Informations pratiques

Réunion d’information collective sur la Validation des Acquis de l’Expérience Jeudi 24 septembre, 17h30 CBE MELLOIS EN POITOU Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est peut-être faite pour vous !

Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme en valorisant votre parcours professionnel.

CBE MELLOIS EN POITOU 79500 MELLE Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557575566 »}, {« type »: « email », « value »: « 79-cma-vae@cma-nouvelleaquitaine.fr »}]

Vous avez de l’expérience professionnelle, mais pas de diplôme correspondant ?