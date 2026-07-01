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AGENDA · Lignières

Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières

mardi 28 juillet 2026 · Lignières

Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
Rue de l'Ange Blanc
Ville
18160 Lignières
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Lignières

Réunion d’information des Amis de l’Arnon

Rue de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

L’association les Amis de l’Arnon vous convie à une réunion d’information autour de l’Arnon.
La rivière de l’Arnon traverse Lignières. Une initiative citoyenne impulse une réunion publique ouverte à tous en vue de préserver, transmettre et agir pour la rivière Arnon.   .

Rue de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 18 16 34  lesamisdelarnon@gmail.com

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English :

The Friends of the Arnon Association invites you to an informational meeting about the Arnon.

L’événement Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES

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