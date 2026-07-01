Informations pratiques

Lignières

Réunion d’information des Amis de l’Arnon

Rue de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

L’association les Amis de l’Arnon vous convie à une réunion d’information autour de l’Arnon.

La rivière de l’Arnon traverse Lignières. Une initiative citoyenne impulse une réunion publique ouverte à tous en vue de préserver, transmettre et agir pour la rivière Arnon. .

Rue de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 18 16 34 lesamisdelarnon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends of the Arnon Association invites you to an informational meeting about the Arnon.

L’événement Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES