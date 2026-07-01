Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières
mardi 28 juillet 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Réunion d’information des Amis de l’Arnon
Rue de l’Ange Blanc Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
L’association les Amis de l’Arnon vous convie à une réunion d’information autour de l’Arnon.
La rivière de l’Arnon traverse Lignières. Une initiative citoyenne impulse une réunion publique ouverte à tous en vue de préserver, transmettre et agir pour la rivière Arnon. .
Rue de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 18 16 34 lesamisdelarnon@gmail.com
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English :
The Friends of the Arnon Association invites you to an informational meeting about the Arnon.
L’événement Réunion d’information des Amis de l’Arnon Lignières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES
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