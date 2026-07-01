UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lignières

Soirée quizz et dîner Lignières

jeudi 23 juillet 2026 · Lignières

Soirée quizz et dîner Lignières

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Paix
Ville
18160 Lignières
Département
Cher
Tarif
19.5 19.5 19.5 Tarif de base plein tarif

Lignières

Soirée quizz et dîner

Place de la Paix Lignières Cher

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
19.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Rassemblez vos amis, formez une équipe (max 4 par équipe) et venez partager une soirée de rires, de bonne humeur, de bonne cuisine italienne … tout en soutenant une belle cause. RDV au restaurant Aux Sources et sa salle climatisée.
Autour d’un repas italien composé d’antipasti, lasagne et tiramisu, participez au quiz multi-thématiques (musique, sport, culture, histoire…) en Français et Anglais, pour tenter de remporter des lots. Les bénéfices du quiz seront versés à une association qui oeuvre pour les animaux dans le besoin.
Réservez dès à présent votre table ! 19.5  .

Place de la Paix Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gather your friends, form a %E9team (max 4 per %E9team), and come share an evening of laughter, good cheer, and delicious Italian cuisine… all while supporting a great cause. See you at the Aux Sources restaurant in its air-conditioned dining room.

L’événement Soirée quizz et dîner Lignières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES

À voir aussi à Lignières (Cher)