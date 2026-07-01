Soirée quizz et dîner Lignières
jeudi 23 juillet 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Soirée quizz et dîner
Place de la Paix Lignières Cher
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
19.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Rassemblez vos amis, formez une équipe (max 4 par équipe) et venez partager une soirée de rires, de bonne humeur, de bonne cuisine italienne … tout en soutenant une belle cause. RDV au restaurant Aux Sources et sa salle climatisée.
Autour d’un repas italien composé d’antipasti, lasagne et tiramisu, participez au quiz multi-thématiques (musique, sport, culture, histoire…) en Français et Anglais, pour tenter de remporter des lots. Les bénéfices du quiz seront versés à une association qui oeuvre pour les animaux dans le besoin.
Réservez dès à présent votre table ! 19.5 .
Place de la Paix Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52
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English :
Gather your friends, form a %E9team (max 4 per %E9team), and come share an evening of laughter, good cheer, and delicious Italian cuisine… all while supporting a great cause. See you at the Aux Sources restaurant in its air-conditioned dining room.
L’événement Soirée quizz et dîner Lignières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES
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