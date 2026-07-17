Réunion d’information, Espace Bel Air – Diagonales, La Rochelle

Informations pratiques

Réunion d’information Vendredi 18 septembre, 09h30 Espace Bel Air – Diagonales Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Réunion d’information

Espace Bel Air – Diagonales 88 rue de Bel Air,17000,La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Réunion d’information

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine