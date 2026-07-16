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Réunion d’information, Espace Bel Air – Diagonales, La Rochelle

vendredi 20 novembre 2026 · Espace Bel Air - Diagonales · La Rochelle

Réunion d’information, Espace Bel Air – Diagonales, La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Espace Bel Air - Diagonales
Adresse
88 rue de Bel Air,17000,La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime

Réunion d’information Vendredi 20 novembre, 09h30 Espace Bel Air – Diagonales Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Réunion d’information

Espace Bel Air – Diagonales 88 rue de Bel Air,17000,La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information

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