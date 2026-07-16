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Réunion d’information, ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE, La Rochelle

mercredi 16 septembre 2026 · ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE · La Rochelle

Réunion d’information, ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE, La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE
Adresse
2 RUE BRAILLE,17000,LA ROCHELLE
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime

Réunion d’information Mercredi 16 septembre, 09h30 ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Réunion d’information

ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE 2 RUE BRAILLE,17000,LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine

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