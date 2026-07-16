AGENDA · La Rochelle
Réunion d’information, ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE, La Rochelle
mercredi 16 septembre 2026 · ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE · La Rochelle
Informations pratiques
Réunion d’information Mercredi 16 septembre, 09h30 ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Réunion d’information
ESPACE BEL AIR SALLE DE LA LANTERNE 2 RUE BRAILLE,17000,LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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