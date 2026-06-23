UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réunion publique Pradelles

Réunion publique Pradelles samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Place de la halle
Ville
43420 Pradelles
Département
Haute-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:45:00
Tarif

Pradelles

Réunion publique

Place de la halle Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:45:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez échanger et rencontrer la municipalité lors de la réunion publique.
  .

Place de la halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairie-pradelles@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come share your thoughts and meet with city officials at the public meeting.

L’événement Réunion publique Pradelles a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire

À voir aussi à Pradelles (Haute-Loire)