Pradelles

Réunion publique

Place de la halle Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:45:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez échanger et rencontrer la municipalité lors de la réunion publique.

.

Place de la halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie-pradelles@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come share your thoughts and meet with city officials at the public meeting.

L’événement Réunion publique Pradelles a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire