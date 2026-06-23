Réunion publique Pradelles
Réunion publique Pradelles samedi 4 juillet 2026.
Pradelles
Réunion publique
Place de la halle Pradelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:45:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez échanger et rencontrer la municipalité lors de la réunion publique.
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Place de la halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie-pradelles@wanadoo.fr
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English :
Come share your thoughts and meet with city officials at the public meeting.
L’événement Réunion publique Pradelles a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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