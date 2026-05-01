Réunion publique prévention des escroqueries Salle de spectacle de la Grenette Craponne-sur-Arzon
Réunion publique prévention des escroqueries Salle de spectacle de la Grenette Craponne-sur-Arzon mercredi 13 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Réunion publique prévention des escroqueries
Salle de spectacle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
La brigade de gendarmerie de Craponne organise une réunion publique sur la prévention des escroqueries.
Une occasion d’échanger avec les gendarmes sur les escroquerie, arnaque et autres menace du quotidien.
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Salle de spectacle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 03
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English :
The Craponne gendarmerie brigade is organizing a public meeting on the prevention of scams.
An opportunity to talk to the gendarmes about scams and other everyday threats.
L’événement Réunion publique prévention des escroqueries Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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