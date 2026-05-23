Réveillon de la Saint-Sylvestre La Filature Retournac

Retournac

Réveillon de la Saint-Sylvestre

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Animation musicale proposée par Espace son Méga Mix 43 sur le thème des Années 80. Le repas sera préparé et servi par Cook’Sea. La date limite de réservation est fixée au 25 novembre. 75€ adulte 25 € enfant

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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 06 43 cfr43130@gmail.com

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English :

Musical entertainment provided by Espace son Méga Mix 43 on the theme of the 80s. The meal will be prepared and served by Cook’Sea. The deadline for reservations is November 25. 75? adult 25? child

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Retournac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire