Revers de paillettes | Cie Tourne Au Sol, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Revers de paillettes | Cie Tourne Au Sol Jeudi 21 mai, 19h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

réservations auprès du Prato

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

SORTIE DE RÉSIDENCE (extrait du spectacle en préparation)

Le public assiste aux derniers préparatifs d’un courtisan pour accueillir le retour de la royauté en France et donc du roi. De la courbette aux poèmes, en passant par un défilé et un numéro virtuose de jonglage, cet aristocrate se prépare pour ce changement majeur. Est-il prêt ? Scènes surréalistes, univers baroque et queer emmènent ce courtisan à évoluer, à performer de plus en plus son identité jusqu’à en devenir peut-être ridicule.

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://leprato.fr »}]

Paul-Emmanuel prépare sa nouvelle création qui sortira la saison prochaine, venez voir une étape de travail de son spectacle mêlant jonglage, danse et clown.

© Gabriela T. Vargas