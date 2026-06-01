Révise à la bibli !, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Révise à la bibli !, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Révise à la bibli ! Mercredi 3 juin, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Comme chaque année, les bibliothèques sont aux côtés des élèves préparant le bac et le brevet en les accueillant pour réviser et pour s’entraîner aux oraux.
À Bordeaux-Lac, les bibliothécaires reçoivent les élèves pour des entraînements individuels aux oraux : l’opportunité de présenter son oral comme le jour J et de recevoir des conseils sur la prise de parole ou la posture.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 02 97 24 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Entraînements individuels aux oraux baccalauréat bac
Bibliothèques de Bordeaux
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