Révisez les maths avec l’ordinateur, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Révisez les maths avec l’ordinateur Mercredi 20 mars 2019, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-03-20T17:00:00+01:00 – 2019-03-20T18:30:00+01:00

Fin : 2019-03-20T17:00:00+01:00 – 2019-03-20T18:30:00+01:00

Batiment: Niveau – 1>Bibliothèque

Thèmes: Sciences de la vie, Environnement – developpement durable – energies, Mathematiques – physique – chimie, Innovation – recherche – industrie – ingenierie, Sciences et technologies de l’information, Materiaux – textiles – micro et nanotechnologie

Activités: Ressources documentaires

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Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« link »: « http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/quoi-faire/se-former/autoformation/programme »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Un médiateur spécialisé en mathématiques vous aide à surmonter vos difficultés, à partir d’une sélection de sites et de logiciels pédagogiques. Accès libre sur inscription Sciences de la vie Environnement – developpement durable – energies