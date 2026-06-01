Revoir Blow-Up aujourd’hui : critique de la mode, renversement du « male gaze », Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Revoir Blow-Up aujourd’hui : critique de la mode, renversement du « male gaze » Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) porte à l’écran le devenir d’un photographe de mode, Thomas, qui bascule d’un monde en apparence superficiel dont il semble avoir le contrôle à un autre où le réel devient le lieu d’un suspens du sens et le terrain d’une vraie désorientation. Michelangelo Antonioni propose ici une critique radicale mais non surplombante de l’univers de la mode, dont il célèbre par ailleurs les formes et les couleurs. La mise en scène du caractère autoritaire de Thomas révèle non seulement le fonctionnement cruel de cet univers ; elle démonte en parallèle le regard masculin (« male gaze ») d’un photographe dont Antonioni montre en définitive la fatuité.

Blow-Up de Michelangelo Antonioni est programmé dans le prolongement de cette conférence, au cinéma Ermitage ce samedi à 14h30.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Michelangelo Antonioni, Blow-Up, 1966 © Park Circus