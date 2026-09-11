Informations pratiques

À l’occasion de la Fête de la Lune 2026, la Mairie du 13e, Guang Hua Cultures et Média, et l’association Entreprises 13 vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de « RICE MARKET » !

Cette année, le marché s’agrandit grâce à un partenariat inédit avec le centre commercial Italie Deux. Sur le boulevard Auguste Blanqui et au sein d’Italie Deux, le public pourra découvrir les saveurs venues de toute l’Asie, rencontrer des créateurs, explorer différents savoir-faire artisanaux et profiter de nombreuses animations.

Plus grand, plus festif et toujours aussi incontournable, RICE vous invite à célébrer ensemble la richesse et la diversité des cultures asiatiques !

Événement ouvert au grand public

RICE MARKET – Le Marché Treiz’Asiatique, le marché du street food dédié à la gastronomie et la culture asiatiques.

Le samedi 19 septembre 2026

de 12h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T23:00:00+02:00

Centre commercial Italie Deux Place d’Italie 75013 Paris

https://mairie13.paris.fr/pages/fete-de-la-lune-28328



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