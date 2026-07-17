Ricochez c’est gagné !, Cloître Toussaint, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Cloître Toussaint · Angers
Informations pratiques
Ricochez c’est gagné ! 3 et 4 octobre Cloître Toussaint Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Ricochez c’est gagné !
Creusez-vous la tête avec une adaptation du jeu Ricochet, à l’occasion de 2 Jours en Jeux et Biblis en folie ! Articulant le verbe et le jeu, Ricochet (créé par Cyril Blondel et édité chez Fip-Flap) propose de naviguer (ricocher !) de mot en mot, par association ou intuition, pour obtenir un rébus qui résoudra un dialogue incomplet…
Des panneaux seront présentés sur le festival, en grand format, soit portant sur les quartiers d’Angers, soit sur des énigmes des jeux officels Ricochet, que vous pourrez résoudre en direct.
Vous aurez également la possibilité d’emprunter l’original dans votre bibliothèque-ludothèque favorite, de tester l’application (disponible sur Android et Apple store), bref de ricocher tous azimuts.
Humour, devinette, énigme et jeux de mots seront au rendez-vous !
Cloître Toussaint 33 rue Toussaint 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 25 50 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.facebook.com/BM.Angers/ Espace du jardin des beaux-arts jouxtant la bibliothèque municipale Toussaint. Tramway et bus à proximité
Biblis en folie 2026
2Jours en Jeux©Ville d’Angers
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