Rim Battal : « Je célèbre la vie qui me célèbre. » – Carte Blanche à Kulte Editions, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Rim Battal : « Je célèbre la vie qui me célèbre. » – Carte Blanche à Kulte Editions, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Rim Battal : « Je célèbre la vie qui me célèbre. » – Carte Blanche à Kulte Editions Dimanche 7 juin, 16h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Rim Battal, Pommes Girl / أحتفل بالحياة التي تحتفل بي, Kulte Editions, 2023
« Je célèbre la vie qui me célèbre. »
Carte blanche à Kulte Editions.
Lecture poétique – L’histoire d’une rencontre entre une femme et un homme liés par la musique le temps d’une nuit, dans une danse nuptiale de corps et de mots vouée à l’échec : une ode au désir de la poétesse franco-marocaine.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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