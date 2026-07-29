RIP Théâtre Municipal Sens
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
RIP
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
À découvrir absolument.
Le bouche à oreilles des professionnels du spectacle du Festival d’Avignon 2025 a vite colporté les louanges de ce spectacle drôle, inventif, délirant, poétique, farcesque et terriblement imaginatif incarné par une troupe d’interprètes jeunes et animés par un enthousiasme vicéral et communicatif !
Très librement inspiré de La Mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï, RIP est un fantasme délirant sur le sens de la mort, et donc de la vie. Avec humour, le Collectif Attention Fragile aborde la question de la relation à notre condition mortelle, à nos illusions de toute puissance, à la spiritualité, au rituel, à la mémoire.
Avec Nathalie Bernas, Brice Borg, Mathilde Bourbin, Jarmou, David B. Maison, Alice Mesnil, Pierre-Emmanuel Parlato
Auteur Mathilde Bourbin
Mise en Scène Nathalie Bernas et Mathilde Bourbin
Scénographie RESET studio
Costumes Mélisande de Serres
Création Musicale Laurent Labruyère
Création Lumière Mathieu Patie
Coaching Corporel Alfonso Barón
Photographe De Plateau Soriya Thach
Production et Communication Evrard Anquetil
SOUTIENS Adami déclencheur théâtre, Spedidam, Ville de Sceaux, Ville de Montreuil, MJC de Sceaux, TMB Jean Guerrin de Montreuil, Scène Nationale Les Gémeaux à Sceaux, T2G CDN de Gennevilliers, Théâtre Odyssée de Levallois, SACD Maison des Auteurs.
Durée 1H10 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : RIP
L’événement RIP Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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