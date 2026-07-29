RIP Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

RIP

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

À découvrir absolument.

Le bouche à oreilles des professionnels du spectacle du Festival d’Avignon 2025 a vite colporté les louanges de ce spectacle drôle, inventif, délirant, poétique, farcesque et terriblement imaginatif incarné par une troupe d’interprètes jeunes et animés par un enthousiasme vicéral et communicatif !

Très librement inspiré de La Mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï, RIP est un fantasme délirant sur le sens de la mort, et donc de la vie. Avec humour, le Collectif Attention Fragile aborde la question de la relation à notre condition mortelle, à nos illusions de toute puissance, à la spiritualité, au rituel, à la mémoire.

Avec Nathalie Bernas, Brice Borg, Mathilde Bourbin, Jarmou, David B. Maison, Alice Mesnil, Pierre-Emmanuel Parlato

Auteur Mathilde Bourbin

Mise en Scène Nathalie Bernas et Mathilde Bourbin

Scénographie RESET studio

Costumes Mélisande de Serres

Création Musicale Laurent Labruyère

Création Lumière Mathieu Patie

Coaching Corporel Alfonso Barón

Photographe De Plateau Soriya Thach

Production et Communication Evrard Anquetil

SOUTIENS Adami déclencheur théâtre, Spedidam, Ville de Sceaux, Ville de Montreuil, MJC de Sceaux, TMB Jean Guerrin de Montreuil, Scène Nationale Les Gémeaux à Sceaux, T2G CDN de Gennevilliers, Théâtre Odyssée de Levallois, SACD Maison des Auteurs.

Durée 1H10 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RIP

L’événement RIP Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais