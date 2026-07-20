Rise of the Northstar + Ten56 SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Rise of the Northstar + Ten56

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

“Rap-Metal from Neo Paris”: 4 mots qui définissent parfaitement la touche si singulière de Rise Of The Northstar.

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rap-Metal from Neo Paris : Four words that perfectly define Rise Of The Northstar’s unique style.

L’événement Rise of the Northstar + Ten56 Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes