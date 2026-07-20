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AGENDA · Nîmes

Rise of the Northstar + Ten56 SMAC Paloma Nîmes

samedi 3 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Rise of the Northstar + Ten56

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

“Rap-Metal from Neo Paris”: 4 mots qui définissent parfaitement la touche si singulière de Rise Of The Northstar.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Rap-Metal from Neo Paris : Four words that perfectly define Rise Of The Northstar’s unique style.

L’événement Rise of the Northstar + Ten56 Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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