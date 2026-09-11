Rita Romain & Jann Halexander en concert Atelier BASFROI Paris
samedi 12 septembre 2026 · Atelier BASFROI · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre du Grand Carrousel Artistique organisé par Marlène Hue, fondatrice d’ARTrip et Marlène Hue, Rita Romain et Jann Halexander se produisent en concert le samedi 12 septembre 2026 à 18h à l’Atelier Basfroi, en avant-première du défilé de Kamui Shiro création. Ce rendez-vous musical célèbre la richesse de la francophonie à travers des voix engagées et des répertoires métissés.
Rita Romain & Jann Halexander enchantent le Grand Carrousel Artistique
Le samedi 12 septembre 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Public tout-petits, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T18:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00
Atelier BASFROI 23 rue Basfroi 75011 Paris
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