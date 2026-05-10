Robert Burley / Grands Lacs Centre culturel canadien à Paris Paris

Photographie.

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la faisant disparaitre en quelque sorte dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des Autochtones de nombreuses Premières Nations et tribus. Ressource extraordinaire d’eau potable de surface, parmi les plus importantes au monde ; lieu de circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un des plus importants photographes canadiens de notre époque. Burley explore, depuis des décennies, la relation entre la nature et les villes, y compris les parcs urbains ainsi que les zones intermédiaires. L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance de l’image contemporaine. Par une subtile fusion entre le reportage documentaire et une esthétique revisitée du paysage marin, Burley interpelle la conscience du spectateur tout en la maintenant à la limite de l’engourdissement. Ses images révèlent la bordure d’une masse informe communicante qui prend diverses identités en ses cinq parties (Lac Huron, Lac Michigan, Lac Ontario, Lac Erié, Lac Supérieur). Dépouillées de toute diversion anecdotique, renvoyant les Grands Lacs à leur grandeur première, elles appellent le spectateur telles d’envoutantes sirènes. L’exposition comprend un ensemble de photographies numériques de moyens et de très grands formats, présentées autour d’une structure mettant en scène une carte monumentale en réalitée augmentée de la région des Grands Lacs, réalisée par la Société géographique royale du Canada en collaboration avec l’initiative Biinaagami et l’association caritative Drink, Swim and Fish*.

Grands Lacs est un projet photographique portant sur la plus importante réserve d’eau potable de la planète. Pendant plus de vingt ans, le photographe canadien Robert Burley en a exploré le pourtour, de part et d’autre de la frontière canado-américaine. Son projet est un appel irrépressible à la protection de cette étendue qui, bien qu’immense, est limitée. L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance de l’image contemporaine.

En partenariat avec l’initiative Biinaagami et l’association caritative Drink, Swim and Fish*.

Avec le soutien de S/O.

Commissariat de Catherine Bedard.

Exposition Grands Lacs du photographe canadien Robert Burley.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

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