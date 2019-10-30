Robots humanoïdes interactifs et bienveillants, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Robots humanoïdes interactifs et bienveillants Mercredi 30 octobre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-10-30T13:30:00+01:00 – 2019-10-30T14:30:00+01:00

Fin : 2019-10-30T16:30:00+01:00 – 2019-10-30T17:30:00+01:00

NAO est un formidable outil de programmation et est devenu une référence dans l’éducation et la recherche et PEPPER a été conçu pour interagir avec les humains de la façon la plus naturelle possible à travers le dialogue et son écran tactile. Venez les rencontrer !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

NAO et PEPPER sont des robots humanoïdes créé par SoftBank Robotics… Robotique – intelligence artificielle Activités et animations