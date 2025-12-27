Rocamadour en crescendo : visite musicale, Parking P2 du château, Rocamadour
samedi 19 septembre 2026 · Parking P2 du château · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour en crescendo : visite musicale Samedi 19 septembre, 17h00 Parking P2 du château Lot
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Partez à la découverte de Rocamadour à travers une visite musicale où les paysages, les monuments et les récits du passé composent une véritable symphonie. Plus qu’une simple visite, ce parcours enchanteur s’achèvera par une découverte privilégiée de l’orgue de la basilique Saint-Sauveur, présentée par Emmeran Rollin, organiste et directeur du Festival de Rocamadour.
En partenariat avec le Festival de Rocamadour.
Durée : 2h. À partir de 10 ans.
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Visite musicale – Rocamadour en crescendo
©Malika Turin
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