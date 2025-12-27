Visite libre de l’église Saint-Jean à l’Hospitalet, Église de l’Hospitalet, Rocamadour

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean à l’Hospitalet 19 et 20 septembre Église de l’Hospitalet Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église Saint-Jean de l’Hospitalet

L’église Saint-Jean se dresse à proximité des vestiges de l’ancien hôpital fondé au XIᵉ siècle par Dame Hélène de Castelnau afin d’accueillir les pèlerins. Du petit établissement hospitalier, il ne subsiste aujourd’hui qu’une arcade intégrée à un mur, qui pourrait appartenir à l’ancienne chapelle.

Le chœur de cette chapelle, édifiée au XIᵉ siècle puis remaniée au XVᵉ siècle, servait d’oratoire à l’hôpital. Des mosaïques polychromes, qui auraient appartenu à un établissement gallo-romain antérieur à la commanderie, se trouveraient également sur le site.

La première travée de l’église, voûtée en berceau, semble dater du XIIᵉ siècle. Dans la seconde travée, deux chapelles basses forment une sorte de transept. Les piles sont romanes, tandis que les voûtes ont été reprises au XIVᵉ siècle, en même temps que le chœur. Le clocher est de construction plus récente.

L’église du hameau de l’Hospitalet est classée au titre des monuments historiques depuis le 23 février 1912.

Église de l’Hospitalet Place de l’Europe, 46500 Rocamadour, France Rocamadour 46500 Lot Occitanie 0565141059 http://sanctuairerocamadour.com La première travée de cette église est voûtée en berceau et semble dater du XIIe siècle. Dans la seconde travée, où deux chapelles basses semblent former une sorte de transept, les piles sont romanes, mais les voûtes ont été refaites au XIVe siècle, en même temps que le chœur. Le clocher est moderne.

Église Saint-Jean à l’Hospitalet

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