Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal, Eglise Saint-Martin, Rocamadour

Informations pratiques

Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal

Mentionnée dès 937, l’église Saint-Martin remonte principalement au Xᵉ siècle.

L’édifice se compose d’une nef et d’un chevet plat, tous deux renforcés par des contreforts en forme de pilastres semi-cylindriques. Dans les parties hautes, des traces d’aménagements défensifs sont encore visibles, témoignant des différentes fonctions occupées par l’église au fil des siècles.

Eglise Saint-Martin Mayrinhac-le-Francal, 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Eglise Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal

©mairie_rocamadour