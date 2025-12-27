Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal, Eglise Saint-Martin, Rocamadour
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Rocamadour
Informations pratiques
Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal
Mentionnée dès 937, l’église Saint-Martin remonte principalement au Xᵉ siècle.
L’édifice se compose d’une nef et d’un chevet plat, tous deux renforcés par des contreforts en forme de pilastres semi-cylindriques. Dans les parties hautes, des traces d’aménagements défensifs sont encore visibles, témoignant des différentes fonctions occupées par l’église au fil des siècles.
Eglise Saint-Martin Mayrinhac-le-Francal, 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie
Eglise Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal
©mairie_rocamadour
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