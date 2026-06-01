Rochebelle en fête, Faubourg de Rochebelle, Alès

Rochebelle en fête Samedi 13 juin, 09h30 Faubourg de Rochebelle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Déambulation dans le quartier, découverte des associations, ateliers, troc de plantes de 9h30 à 12h. Scène ouverte place Notre-Dame à 14h puis spectacles dans le cadre d’inCIRCus dès 16h.

Faubourg de Rochebelle Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

À l’initiative de l’association Les Amis de Notre Dame de Rochebelle d’Alès (LANDRA).