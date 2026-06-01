Rochebelle en fête, Faubourg de Rochebelle, Alès
Rochebelle en fête, Faubourg de Rochebelle, Alès samedi 13 juin 2026.
Rochebelle en fête Samedi 13 juin, 09h30 Faubourg de Rochebelle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Déambulation dans le quartier, découverte des associations, ateliers, troc de plantes de 9h30 à 12h. Scène ouverte place Notre-Dame à 14h puis spectacles dans le cadre d’inCIRCus dès 16h.
Faubourg de Rochebelle Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
À l’initiative de l’association Les Amis de Notre Dame de Rochebelle d’Alès (LANDRA).
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