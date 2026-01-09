Rock’n Boogie Day 3ème édition Espace d’Albret Nérac

Rock’n Boogie Day 3ème édition

Le Rock’n Boogie Day 3ᵉ édition vous donne rendez-vous à Nérac pour une journée festive dédiée aux danses Rock, Boogie et Solo Jazz. Au programme stages de danse pour tous niveaux animés par des professionnels( champions du Monde 2025 de Boogie-Woogie), moments conviviaux et soirée concert pour prolonger l’ambiance sur la piste. Organisé par l’association B & J Dance à l’Espace d’Albret, cet événement s’adresse aux passionnés comme aux curieux souhaitant découvrir l’univers du Rock’n Boogie dans une atmosphère dynamique et chaleureuse, au cœur de l’Albret.

Renseignements et tarifs sur Hello Asso .

Espace d’Albret 1, Esplanade Gisèle Halimi Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 13 62 98

