Roda Gira – Marina Gomes Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

La Roda Gira revient pour célébrer la samba et faire vibrer la salle !

C’est un moment de partage où notre roda emblématique ouvre son cercle et invite des rodas amies à nous rejoindre.

Au programme : des sons qui se répondent, des sourires qui s’échangent et cette chaleur propre à la samba, qui rassemble bien au-delà de la musique.

Venez vivre l’expérience : chanter, danser et sentir l’énergie qui naît quand les voix et les instruments s’accordent.

Une soirée pleine de convivialité, avec le rythme du Brésil en toile de fond.

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Compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste, Marina Gomes puise son inspiration dans le riche univers de la samba brésilienne. Sa voix puissante, ses harmonies délicates et la vibration de sa rythmique proposent aux spectateurs une ambiance chaleureuse, conviviale et festive.

Parce qu’une seule roda ne suffisait pas, une nouvelle soirée est née.

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 23h30

payant

15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T23:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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