RODIN ENTRE ART ET LITTÉRATURE Savigny-en-Véron

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Les œuvres d’Auguste Rodin ne cessent de dialoguer avec les mots. Derrière certaines de ses créations se cachent des œuvres littéraires. Entre poèmes, romans épiques et récits mythologiques, profitez d’une visite où la poésie s’invite au musée, faisant résonner les émotions et l’esprit de liberté des artistes. 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
Literary visit
Auguste Rodin?s works are in constant dialogue with words. Behind some of his creations lie literary works. Between poems, epic novels and mythological tales, enjoy a visit where poetry invites itself into the museum, resonating with emotions and emotions
