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AGENDA · Dijon

Rodrigo y Gabriela La Vapeur Dijon

mercredi 7 avril 2027 · La Vapeur · Dijon

Informations pratiques

Début
mercredi 7 avril 2027
Fin
mercredi 7 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 Avenue de Stalingrad
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
5.5 5.5 38 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Rodrigo y Gabriela

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:00:00
fin : 2027-04-07

Date(s) :
2027-04-07

Rodrigo y Gabriela développent depuis plus de 20 ans une approche singulière de la guitare acoustique, mêlant classique, rock, métal, atmosphères cinématographiques et exploration spirituelle. Sur scène, les mélodies fulgurantes de Rodrigo dialoguent avec les rythmes hypnotiques et percutants de Gabriela.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rodrigo y Gabriela

L’événement Rodrigo y Gabriela Dijon a été mis à jour le 2026-06-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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