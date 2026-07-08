Rodrigo y Gabriela La Vapeur Dijon
mercredi 7 avril 2027 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Rodrigo y Gabriela
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:00:00
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
Rodrigo y Gabriela développent depuis plus de 20 ans une approche singulière de la guitare acoustique, mêlant classique, rock, métal, atmosphères cinématographiques et exploration spirituelle. Sur scène, les mélodies fulgurantes de Rodrigo dialoguent avec les rythmes hypnotiques et percutants de Gabriela. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rodrigo y Gabriela
L’événement Rodrigo y Gabriela Dijon a été mis à jour le 2026-06-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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