Rodrigo y Gabriela La Vapeur Dijon

Informations pratiques

Dijon

Rodrigo y Gabriela

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 20:00:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Rodrigo y Gabriela développent depuis plus de 20 ans une approche singulière de la guitare acoustique, mêlant classique, rock, métal, atmosphères cinématographiques et exploration spirituelle. Sur scène, les mélodies fulgurantes de Rodrigo dialoguent avec les rythmes hypnotiques et percutants de Gabriela. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rodrigo y Gabriela

L’événement Rodrigo y Gabriela Dijon a été mis à jour le 2026-06-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)