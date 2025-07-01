Rodrigo y Gabriela, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Rodrigo y Gabriela Mercredi 7 avril 2027, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 38€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T23:59:00+02:00

Rodrigo y Gabriela /MX

Rodrigo y Gabriela développent depuis plus de 20 ans une approche singulière de la guitare acoustique, mêlant classique, rock, métal, atmosphères cinématographiques et exploration spirituelle. Sur scène, les mélodies fulgurantes de Rodrigo dialoguent avec les rythmes hypnotiques et percutants de Gabriela.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/rodrigo-y-gabriela »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Rock instrumental Concert Dijon

DR