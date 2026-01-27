Roller Discosne Rue des Ardilles Cosne-Cours-sur-Loire

Roller Discosne

Rue des Ardilles Gymnase René Cassin Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

2026-03-14

Le Roller Club de Cosne organise le second Roller Discosne, animé par DJ DiscoFun, au gymnase René Cassin. Buvette et petite restauration sur place. Billetterie en ligne. Vous pouvez venir avec vos roller ou en louer lors de votre réservation. .

