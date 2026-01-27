Roller Discosne Rue des Ardilles Cosne-Cours-sur-Loire
Roller Discosne samedi 14 mars 2026.
Rue des Ardilles Gymnase René Cassin Cosne-Cours-sur-Loire
17:00:00
23:00:00
2026-03-14
Le Roller Club de Cosne organise le second Roller Discosne, animé par DJ DiscoFun, au gymnase René Cassin. Buvette et petite restauration sur place. Billetterie en ligne. Vous pouvez venir avec vos roller ou en louer lors de votre réservation. .
