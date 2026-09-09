AGENDA · Caen
Roma elastica, Cinéma LUX, Caen
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Roma elastica Vendredi 25 septembre, 20h15 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:15:00+02:00 – 2026-09-25T22:02:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:15:00+02:00 – 2026-09-25T22:02:00+02:00
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Bertrand MANDICO.
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=8114F »}]
Rencontre – Le portrait d’une comédienne qui va faire son dernier film à Rome dans les années 1980 Cinéma LUX Roma elastica
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