Roma elastica, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Roma elastica Vendredi 25 septembre, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:15:00+02:00 – 2026-09-25T22:02:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:15:00+02:00 – 2026-09-25T22:02:00+02:00

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Bertrand MANDICO.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=8114F »}]

Rencontre – Le portrait d’une comédienne qui va faire son dernier film à Rome dans les années 1980 Cinéma LUX Roma elastica