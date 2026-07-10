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Romain Vuillemin Trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

dimanche 13 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Romain Vuillemin Trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 16€ à 19€<br>Tarif sur place : 19€ à 22€</p>

Depuis 2011, Romain Vuillemin et ses compères font vibrer les clubs et revivre le riche patrimoine artistique de Django Reinhardt et du célèbre Quintette du Hot Club de France sur les routes de France et d’Europe. Ils ont sorti 3 albums autour du swing “à la française”, salués par la presse pour leur musicalité et par la façon dont fougue et sensibilité se donnent la réplique. Le Romain Vuillemin trio dépoussière les airs du Paris d’avant-guerre et les restitue sous une forme plus actuelle, tout en respectant la tradition.

Line-up : Romain Vuillemin : guitare, voix ; Simone Magliozzi : guitare ; Edouard Pennes : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Le Romain Vuillemin Trio redonne vie au patrimoine de Django Reinhardt avec une touche moderne, alliant fougue et sensibilité dans un swing captivant.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00;2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/romain-vuillemin-trio-1 contact@38riv.com


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