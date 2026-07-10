Romain Vuillemin Trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Depuis 2011, Romain Vuillemin et ses compères font vibrer les clubs et revivre le riche patrimoine artistique de Django Reinhardt et du célèbre Quintette du Hot Club de France sur les routes de France et d’Europe. Ils ont sorti 3 albums autour du swing “à la française”, salués par la presse pour leur musicalité et par la façon dont fougue et sensibilité se donnent la réplique. Le Romain Vuillemin trio dépoussière les airs du Paris d’avant-guerre et les restitue sous une forme plus actuelle, tout en respectant la tradition.

Line-up : Romain Vuillemin : guitare, voix ; Simone Magliozzi : guitare ; Edouard Pennes : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Le Romain Vuillemin Trio redonne vie au patrimoine de Django Reinhardt avec une touche moderne, alliant fougue et sensibilité dans un swing captivant.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00;2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/romain-vuillemin-trio-1 contact@38riv.com



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