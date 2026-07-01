Romance, Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile, Avignon

Informations pratiques

Romance 4 – 23 juillet Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile Vaucluse

Tarif plein 22€, Tarif réduit 15€, Invitations professionnelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:05:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:05:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00

Un souffle poétique et politique, retraçant une descente aux enfers.

Imène, jeune fille brillante dont la meilleure amie Jasmine a projeté un attentat, prend la parole pour lui redonner un nom, une histoire.

Remonter le fil des souvenirs.

À quel moment c’est devenu sérieux ? Est-ce qu’elle a hésité ? Voulu faire machine arrière ? Qu’est-ce qui l’en a empêchée ? Des raisons si profondes, d’autres dérisoires.

Pour enrayer ce « grand projet », il aurait fallu changer le monde, et juste peut-être aussi lui laisser une place dedans.

Une tragédie contemporaine qui retrace un basculement vers la radicalisation, alerte sur les risques liés aux réseaux sociaux, a une portée universelle et un rôle auprès de la jeunesse.

Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile MAIF, 139 avenue Pierre Sémard Avignon 84145 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cie.sudlointain1@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « cathie.simon-loudette@lesaudacieuses-prod.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674101701 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/event/723699-romance?eventDate=2786011 »}]

Cie Sud Lointain – Heidi-Éva Clavier Tout public à partir de 13 ans 450 représentations

Laurent Delisle