Romance, Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · Théâtre du Train Bleu - MAIF Espace Étoile · Avignon
Informations pratiques
Romance 4 – 23 juillet Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile Vaucluse
Tarif plein 22€, Tarif réduit 15€, Invitations professionnelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:05:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:05:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00
Un souffle poétique et politique, retraçant une descente aux enfers.
Imène, jeune fille brillante dont la meilleure amie Jasmine a projeté un attentat, prend la parole pour lui redonner un nom, une histoire.
Remonter le fil des souvenirs.
À quel moment c’est devenu sérieux ? Est-ce qu’elle a hésité ? Voulu faire machine arrière ? Qu’est-ce qui l’en a empêchée ? Des raisons si profondes, d’autres dérisoires.
Pour enrayer ce « grand projet », il aurait fallu changer le monde, et juste peut-être aussi lui laisser une place dedans.
Une tragédie contemporaine qui retrace un basculement vers la radicalisation, alerte sur les risques liés aux réseaux sociaux, a une portée universelle et un rôle auprès de la jeunesse.
Théâtre du Train Bleu – MAIF Espace Étoile MAIF, 139 avenue Pierre Sémard Avignon 84145 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cie.sudlointain1@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « cathie.simon-loudette@lesaudacieuses-prod.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674101701 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/event/723699-romance?eventDate=2786011 »}]
Cie Sud Lointain – Heidi-Éva Clavier Tout public à partir de 13 ans 450 représentations
Laurent Delisle
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