Romans au XIXe siècle, Kiosque à musique de Romans, Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque à musique de Romans · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans au XIXe siècle Samedi 19 septembre, 10h30 Kiosque à musique de Romans Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.
Kiosque à musique de Romans place Jules Nadi 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.
©J. Garnier
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