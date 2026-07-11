Roméo et Juliette Loft Cinémas Châtellerault
dimanche 8 novembre 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Roméo et Juliette
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:00:00
fin : 2026-11-08 18:35:00
Date(s) :
2026-11-08
A Vérone, Roméo Montaigu et Juliette Capulet se rencontrent et tombent éperdument amoureux, mais leurs deux familles se vouent une haine ancestrale. Portés par une passion aussi foudroyante qu’impossible, les deux amants se heurtent à un destin tragique qui les réunit pour toujours. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Roméo et Juliette
L’événement Roméo et Juliette Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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