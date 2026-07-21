Informations pratiques

Belfort

Ronde du Salbert

Mont Salbert Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Retrouvez pour cette 24ème édition les grands classiques de la Ronde du Salbert, les courses La Rapide et La Costaud, ainsi que la marche nordique/rando La Sportive, et la marche rallye La Salberlipopette, ponctuée d’énigmes, que vous pouvez faire en famille. .

Mont Salbert Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté belfort.marathon@gmail.com

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English : Ronde du Salbert

L’événement Ronde du Salbert Belfort a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)