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AGENDA · Belfort

Ronde du Salbert Belfort

dimanche 7 mars 2027 · Belfort

Informations pratiques

Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Adresse
Mont Salbert
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif

Belfort

Ronde du Salbert

Mont Salbert Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07
fin : 2027-03-07

Date(s) :
2027-03-07

Retrouvez pour cette 24ème édition les grands classiques de la Ronde du Salbert, les courses La Rapide et La Costaud, ainsi que la marche nordique/rando La Sportive, et la marche rallye La Salberlipopette, ponctuée d’énigmes, que vous pouvez faire en famille.   .

Mont Salbert Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   belfort.marathon@gmail.com

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English : Ronde du Salbert

L’événement Ronde du Salbert Belfort a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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