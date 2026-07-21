Ronde du Salbert Belfort
dimanche 7 mars 2027 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Ronde du Salbert
Mont Salbert Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Retrouvez pour cette 24ème édition les grands classiques de la Ronde du Salbert, les courses La Rapide et La Costaud, ainsi que la marche nordique/rando La Sportive, et la marche rallye La Salberlipopette, ponctuée d’énigmes, que vous pouvez faire en famille. .
Mont Salbert Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté belfort.marathon@gmail.com
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English : Ronde du Salbert
L’événement Ronde du Salbert Belfort a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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