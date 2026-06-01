Rosa Bonheur au fumoir Napoléon III, Château de Fontainebleau – fumoir Napoléon III, Fontainebleau

Rosa Bonheur au fumoir Napoléon III 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – fumoir Napoléon III Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

En partenariat avec l’Association des Amis de Rosa Bonheur.

Admirez les œuvres de Rosa Bonheur et découvrez également le fumoir Napoléon III, espace intime et emblématique de la vie de cour du Second Empire.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – fumoir Napoléon III Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art