Rosa Bursztein Petit Kursaal Besançon

Besançon

Rosa Bursztein

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste…et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !

Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ? Rosa rêve de la maternité…

Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ?

80 minutes | À partir de 14 ans .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rosa Bursztein

L’événement Rosa Bursztein Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)