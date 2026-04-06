Rosa Bursztein Petit Kursaal Besançon
Rosa Bursztein Petit Kursaal Besançon mercredi 16 décembre 2026.
Besançon
Rosa Bursztein
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste…et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !
Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ? Rosa rêve de la maternité…
Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ?
80 minutes | À partir de 14 ans .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rosa Bursztein
L’événement Rosa Bursztein Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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