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Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · musée du Matériel et de la maintenance · Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
musée du Matériel et de la maintenance
Adresse
7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Attachée de conservation au Jeu de Paume sous l’Occupation, Rose Vallant (1898-1980) va mener une action de résistance au plus près des nazis en suivant les spoliations opérées par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). A la fin du conflit, elle est nommée capitaine et part à la recherche des collections françaises dispersées. La capitaine Caroline vous propose de découvrir le récit de cette résistante et reviendra sur la question des restitutions du patrimoine spolié.

  • Conférence – 30 min
  • Samedi 15h et dimanche 10h30
  • musée du Matériel et de la maitenance (10h-12 / 14h-18h)

musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.
Attachée de conservation au Jeu de Paume sous l’Occupation, Rose Vallant (1898-1980) va mener une action de résistance au plus près des nazis en suivant les spoliations opérées par l’Einsatzstab A la…

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