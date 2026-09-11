Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

Informations pratiques

Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Attachée de conservation au Jeu de Paume sous l’Occupation, Rose Vallant (1898-1980) va mener une action de résistance au plus près des nazis en suivant les spoliations opérées par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). A la fin du conflit, elle est nommée capitaine et part à la recherche des collections françaises dispersées. La capitaine Caroline vous propose de découvrir le récit de cette résistante et reviendra sur la question des restitutions du patrimoine spolié.

Conférence – 30 min

Samedi 15h et dimanche 10h30

musée du Matériel et de la maitenance (10h-12 / 14h-18h)

musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.

Attachée de conservation au Jeu de Paume sous l’Occupation, Rose Vallant (1898-1980) va mener une action de résistance au plus près des nazis en suivant les spoliations opérées par l’Einsatzstab A la…

musée du Matériel et de la maintenance ©