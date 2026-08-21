Rouge Courroux La Trinité-sur-Mer
mercredi 20 janvier 2027 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Rouge Courroux
Espace Culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 15:00:00
fin : 2027-01-20 16:00:00
Date(s) :
2027-01-20
Elle est rouge la petite. On dit que sa grand-mère lui a cousu un habit rouge, et blablabla et blablabla. Mais on ne dit jamais pourquoi la vieille a choisi ce tissu. On ne dit jamais le plus important elle est rouge de colère, la petite.
Pour cette nouvelle création, Marina Le Guennec s’empare du texte de Raphaële Frier La petite rouge courroux, aux éditions Sarbacane.
C’est le récit d’un petit chaperon rouge, un chaperon d’aujourd’hui qui explique sa couleur et sa colère l’aventure d’une enfant déterminée et puissante qui sait dire non, même au grand méchant loup !
Dans un dispositif sobre, Marina Le Guennec s’est saisie du texte pour en faire une pièce joliment sonorisée par la musicienne électro Émilie Rougier.
Elle propose en voix, corps et mouvement une version engagée, joyeuse et rock du petit chaperon rouge pour les plus jeunes.
Dès 4 ans
Durée 40 min
̀ Mercredi 20 janvier à 10h Atelier de découverte du crochet et du tricotin au doigt .
Espace Culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Rouge Courroux La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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