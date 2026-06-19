Roule Galette Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Roule Galette

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-20 14:30:00

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-20

Dans une boulangerie animée, deux Pâtissières façonnent bien plus que du pain elles donnent naissance à des histoires.

Mais quelque chose d’étrange se produit la Galette prend vie !

Curieuse et intrépide, Roule-Galette s’enfuit pour découvrir le monde.

Au cours de son voyage, elle rencontre plusieurs personnages de contes

Le Lapin Blanc, toujours pressé, qui ne prend pas le temps de s’arrêter

Le Loup, sensible et incompris, qui souffre de ne pas être pris au sérieux

Le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère, ici dangereuses et prédatrices

L’Âne et les Musiciens de Brême, qui apprennent à s’écouter et à faire de la musique ensemble

À travers ces rencontres, Roule-Galette découvre différentes façons de vivre et de voir le monde courir sans s’arrêter, faire peur, coopérer, ou être ensemble.

Et peu à peu, sans même s’en rendre compte, son voyage devient autre chose qu’une simple fuite.

Elle comprend que voyager est merveilleux, mais que le confort et la chaleur d’un foyer lui manquent aussi.

Comment l’aventure de la Galette va-t-elle se terminer ?

Vous allez être surpris.

Alors, rendez-vous dans notre boulangerie enchantée .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Roule Galette

L’événement Roule Galette Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)