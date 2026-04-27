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Rugby France Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis

Rugby France Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : Stade de France

Adresse : Avenue Jules Rimet

Ville : 93200 Saint-Denis

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Tarif :

Saint-Denis

Rugby France Afrique du Sud

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Le XV de France jouera son cinquième match du Championnat des Nations au Stade de France face à l’Afrique du Sud.
>>> Prochainement en vente.
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France  

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English : Rugby France South Africa

The France national rugby union team will play their fifth match of the Nations Championship at the Stade de France against South Africa.
>>> Tickets on sale soon.

L’événement Rugby France Afrique du Sud Saint-Denis a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes

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